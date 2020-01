In prima fila per il ruolo di esterno offensivo per la Roma ci sono Politano, Shaqiri e Januzaj, ma secondo il portale belga Voetbal Primeur, la lista avrebbe un nome in più, quello di Javairo Dilrosun. Il calciatore è un esterno offensivo olandese, classe 1998, attualmente in forza all’Herta Berlino. L’agente del giocatore sarebbe venuto a Roma negli scorsi giorni.