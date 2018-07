Che futuro per Alisson? Resta oppure sarà ceduto? Il dubbio in casa Roma continua ad animare il mercato, così come le voci che spingono il portiere della Seleçao brasiliana al Real Madrid o al Chelsea. Le offerte concrete ancora latitano, ma il direttore sportivo dei giallorossi, Monchi, non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui Alisson dovesse partire. Per questo sono due i nomi ancora vivi sull'agenda del ds andaluso.



SOMMER O AREOLA - Perso Meret, c'è ancora Alphonse Areola nel mirino del ds giallorosso anche se non tutti a Trigoria sono convinti della scelta, così come non è certo che il Psg voglia privarsene. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com spunta anche il nome di Yann Sommer, portiere svizzero del Borussia Mönchengladbach. Ventinove anni, protagonista di un ottimo Mondiale in Russia e con una discreta esperienza internazionale alle spalle (75 gare europee tra Basilea e Borussia), è valutato intorno ai 30 milioni.