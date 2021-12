Hugo Lloris, portiere del Tottenham, prese in considerazione la possibilità di un passaggio alla Roma l'estate scorsa. Poi il portiere prese tempo e i giallorossi chiusero per Rui Patricio. Ora Lloris potrebbe firmare un nuovo contratto con il Tottenham, secondo quanto riporta The Athletic. A gennaio, Lloris sarà in grado però anche di parlare anche con altri club in vista di un possibile trasferimento gratuito la prossima estate.