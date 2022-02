Quarta in campionato. Ma solo sul monte ingaggi. La Roma è dietro solo a Juventus, Inter e Milan in questa classifica. I risultati visti in due anni non valgono però i 94 milioni totali di spese che sborsa annualmente la società. La cifra, contestualizzata alla competizione, forse è l’unica cosa lontanamente avvicinabile a Mourinho che vede attualmente la sua squadra bloccataTra gli ingaggi più alti troviamo Abraham a 5 milioni di euro,seguito da Spinazzola (3,5) ormai fermo ai box dall’Europeo e Mkhitaryan a 4 più bonusTra i più discussi, invece, c’è quello di Mancini che dovrebbe rinnovare a 3,5 (più di Skriniar o Tomori) e quello di Shomurodov a 2,5. E se volessimo fare un gioco tra il punteggio e i soldi spesi, vedremmo cheche vediamo segnati in classifica. La peggior media della serie A.Decisamente diversi i risultati ottenuti dall’Atalanta che si trova al settimo posto di questa classifica.per esempio, arrivato da Gasperini nel 2019 con un quinquennale è attualmente uno dei migliori centrocampisti offensivi in campionato, guadagna circa 1,5 milioni netti.che, pur avendo un monte stipendi inferiore a quello della Roma (circa 60 milioni netti) si ritrova a 14 giornate dalla fine del campionato a lottare per conquistare il titolo e lo fa con giocatori comeche percepisce 1,7 milioni netti a stagione e Ruiz a 1,5