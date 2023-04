Non bastavano gli striscioni degli ultrà di Bayern ed Eintracht e le scritte ad Avellino. Ieri notte contro il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sono comparsi striscioni ingiuriosi anche a Roma da parte di ultras giallorossi. Più precisamente a via Piccolomini, a un passo da San Pietro. "Piantedosi, ricordi Maroni? Chi è contro gli ultras va fuori dai c..." e poi "Piantedosi incompetente, sei tu l'unico delinquente". Il riferimento è alla stretta annunciata dal Governo dopo i numerosi casi di incidenti e cori razzisti, e soprattutto per la recente disposizione di divieto di trasferta (finito una settimana fa) per i tifosi di Roma e Napoli a seguito degli scontri sull'A1.