Florenzi si è convinto ad accettare 3 milioni più bonus come rinnovo del contratto. Ma il problema è un altro: che ruolo avrà nella Roma? In buona sostanza il problema di Florenzi ora sono le prospettive, capire se sarà titolare o meno e quanta fiducia verrà riposta in lui. L'arrivo di Santon, ovviamente, è un indizio in più che per lui il prossimo anno ci sarà un altro ruolo, non più quello di terzino destro. Piacerà ad Alessandro?



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, c'è poi il sogno che si chiama Emil Forsberg, 26 anni, ala del Lipsia e della Svezia, re degli assist in Bundesliga da quando nel 2015 è sbarcato in Germania. A Monchi piace da morire, ma ci vogliono almeno 30 milioni più bonus. Gioca a sinistra ma anche a destra, dove la Roma sta cercando un’altra pedina (vedi l’interesse su Berardi). È difficilissimo, ma lo era anche Kluivert. Detto dell’arrivo dall’Udinese del baby Cudrig per la Primavera , è da registrare l’invito di Benatia a Ziyech: "È un grande giocatore, gli auguro di andare alla Roma. Gli ho detto che è una piazza particolare dove può fare bene, con una bella tifoseria".