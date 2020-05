La Roma chiama, Pedro risponde. I giallorossi hanno offerto un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus all'attaccante spagnolo, in scadenza di contratto con il Chelsea. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono pure il Betis Siviglia e l'Al-Sadd, allenato in Qatar da Xavi, suo ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona.