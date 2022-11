Il rapporto c’è. E chissà che non possa essere ulteriormente rafforzato. Il filo che unisce la Roma alla Cremonese è ben saldo: lo confermano gli arrivi di Tommaso Milanese e Felix in grigiorosso. Ora un altro giocatore della Roma potrebbe approdare in Lombardia. La Cremo, infatti, starebbe pensando di regalare a mister Alvini Eldor Shomurodov, in uscita da tempo dalla Roma. L’arrivo dell’uzbeko sarebbe un quid importante per centrare la salvezza. Stesso obiettivo per la Sampdoria, altra estimatrice. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.