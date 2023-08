Romelu Lukaku sembra quel giocatore che tutti vogliono e… sì, ci siamo capiti. Però qualcuno se lo prenderà, perché è sotto contratto col Chelsea ma completamente fuori dai piani.Il ritorno all’Inter sembrava accontentare tutti, ma “mancano i soldi”. Ed era vero.. Come un uomo che prova a riallacciare con l’ex moglie, ma intanto flirta con un’altra donna. E così, l’Inter si infuria con Lukaku e il ritorno a Milano salta.- La Juve lo prenderebbe volentieri, ma lì davanti al momento c’è Vlahovic e finché non esce un attaccante è tutto bloccato. Quindi?. La tentazione di rimanere nel calcio che conta è troppo grande. Ma dove? Al momento in mano non ha nulla, ma non è escluso che nei prossimi giorni possano aprirsi nuove strade.- L’ultima suggestione è quella di un trasferimento alla Roma. Premessa: al momento non ci sono trattative, è una pista che potrebbe aprirsi negli ultimi giorni di mercato e solo a determinate condizioni. I giallorossi sono a caccia di un attaccante, per adesso tutte le piste sondate sono andate a vuoto - Zapata ha preso tempo -: il Chelsea fa una richiesta importante e l’ingaggio del belga è impegnativo; ma se - e questo ‘se’ è da cerchiare bene in rosso - arrivassimo agli ultimi giorni di mercato con Lukaku senza squadra e la Roma senza attaccante, per il Chelsea diventerebbe sempre più un problema, potrebbe aprire al prestito secco (gliene resta solo uno a disposizione) e contribuire a parte dello stipendio - intorno al 50% - per evitare di doverlo pagare tutto. A Roma ritroverebbe Mourinho, che nel 2013 al Chelsea ha appena sfiorato lavorando con lui un mese prima di andare all’Everton, ma col quale in una stagione e mezzo al Manchester United ha fatto più di 30 gol.- Lo ripetiamo, perché è bene specificarlo di nuovo: al momento è solo una suggestione, chese Paulo non avesse chiesto 10 milioni all’anno dopo lo svincolo dalla Juve. A proposito, la situazione di Lukaku ricorda quella dell’argentino un anno fa: quando poi, rendendosi conto di non avere proposte concrete tra le mani, accettò la Roma a 4,5 milioni all’anno d’ingaggio. Chissà cosa ne pensa Lukaku…