Mourinho si gode Abraham, ma davanti servono altri uomini gol. Per questo una pista per il futuro porta a un brasiliano che già qualche anno fa era stato vicino alla Roma. Si tratta di Talisca, pseudonimo di Anderson Souza Conceição. L’esterno offensivo gioca nell’Al-Nassr dopo un’altra esperienza esotica in Cina. Dopo una sola stagione però gli è venuta voglia di tornare in Europa nonostante i 14 gol in 23 partite e un ruolo da protagonista.



PREZZO - Quando era al Benfica Talisca era considerato uno dei pezzi più pregiati del mercato, ma è al Besiktas che l’attaccante ha trovato i migliori risultati diventando anche un cecchino quasi infallibile sui calci piazzati. Monchi lo avrebbe voluto alla Roma. Ora, a 28 anni, ha voglia di tornare nel calcio che conta e vista la scadenza nel 2024 non costa nemmeno troppo. Il suo cartellino è valutato sui 12 milioni, a far spavento semmai è l’ingaggio da 6,5 milioni che tuttavia Talisca potrebbe limarsi per tornare in Europa.