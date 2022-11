Non è un momento facile per. Dopo la gara con il Sassuolo l'esterno olandese è stato attaccato pubblicamente da José Mourinho che lo ha addirittura invitato a trovarsi un nuovo club a gennaio. Nello sfogo post partita l'allenatore portoghese non ha mai fatto il nome dell'olandese, ma ce l'aveva proprio con lui. Il giocatore è nervoso e turbato, soprattutto dopo che- secondo quanto racconta il Corriere dello Sport -- Al momento tra Mou e Karsdorp non c'è stato nessun chiarimento, la società è rimasta spiazzata dalle dichiarazioni dell'allenatore e ora Tiago Pinto dovrà mettersi al lavoro per cercare una sistemazione all'esterno olandese. L'agente del giocatore Johan Henkes ha chiesto spiegazioni al tecnico, intanto. Al momento è soltanto un'idea, ma non è escluso che nelle prossime settimane possa esserci qualche contatto tra le parti.- Intanto Karsdorp non ci sarà per la gara di oggi contro il Torino,che ora è pronto a ribaltare le gerarchie diventando il titolare sulla fascia destra. Undici partite finora alla sua prima stagione in giallorosso, compresa la manciata di minuti in Europa League prima di infortunarsi al legamento collaterale mediale nell'andata col Betis Sivigilia. Oggi i problemi fisici sono ormai alle spalle, Celik vuole convincere Mou e col Toro giocherà la sua seconda gara di fila da titolare. E intanto, il caso Karsdorp, è un problema da risolvere il prima possibile.