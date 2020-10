Ore frenetiche in casa Roma. Attenzione sull'esterno: imminente la cessione di Perotti al Fenerbahce, in salita il ritorno di Stephan El Shaarawy. Ma il club giallorosso, nel caso in cui non riesca a chiudere per il ritorno del 'Faraone', ha già pronta un'alternativa. Come riporta LaRoma24.it il club giallorosso sta effettuando in queste ore un tentativo per Bernard Duarte, centrocampista brasiliano classe '92 e già allenato da Fonseca ai tempi dello Shakhtar Donetsk. Bernard, da due anni in forza all'Everton, arriverebbe a titolo definitivo per 7 milioni più bonus.