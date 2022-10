Prima di Roma-Napoli, il general manager giallorosso Tiago Pinto, ha parlato a Dazn.



"La Serie A è un campionato molto difficile, si deve sudare tanto per ottenere i tre punti e oggi giochiamo contro una grande squadra. Il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso per portare a casa tre punti, c'è ancora tanta strada da fare".



"E' normale che al secondo anno di Mourinho le cose vanno migliorando, bisogna dimostrarla dentro il campo ma in questa stagione non abbiamo fatto male contro le big. Adesso dobbiamo concentrarci su questa partita e la mentalità si vede in campo e non con le parole".