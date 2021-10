Raggiunto da Sky prima della gara col Bodo/Glimt, Tiago Pinto, general manager della Roma, parla così dell'ampio turnover scelto da Mourinho, che ha parlato di meno ricambi a sua disposizione: "È dall'1 settembre che voi cercate di creare un confronto tra me e Mourinho. Non riportate solo le parole dell'allenatore, quando parla così lo fa perché abbiamo un progetto che vogliamo portare avanti dal primo giorno. Abbiamo parlato a lungo della parola 'tempo' e siamo allineati, nessun dubbio. Inter o Juve hanno un progetto diverso, noi siamo uniti e allineati, siamo una famiglia come ha detto Mourinho ieri. Se facciamo il paragone con squadre che puntano a vincere il campionato o la Champions, è una storia diversa, ma questo fa parte del nostro progetto. A me, con tutto il rispetto per il vostro lavoro, dal primo settembre fate sempre la stessa domanda cercando un problema che non esiste"