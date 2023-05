Tiago Pinto, general manager della Roma, ha spiegato ai microfoni di DAZN le ragioni dell'esclusione di Paulo Dybala, oggi nemmeno in panchina: "Come tutti avete visto ha preso una botta incredibile a Bergamo. Sta recuperando, abbiamo come obiettivo fare arrivare tutti bene alla finale. Non si sentiva al 100% e abbiamo deciso così, tutti insieme: Paulo, mister, staff medico per arrivare al termine della stagione".