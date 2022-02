Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato a Dazn prima della sfida contro lo Spezia



"Mourinho ha uno staff tecnico che ha lavorato tanto in settimana, anche se non può essere con la squadra oggi. Il ricorso? Purtroppo questa settimana ho saputo dalla stampa quello che noi forse abbiamo detto. Secondo me non è giusto, parliamo di una situazione seria che va trattata nelle istituzioni giuste. Così la Roma ha preso i documenti, li hanno gli avvocati, li hanno gli amministratori delegati, li hanno la proprietà e ora stiamo discutendo se andare avanti con i ricorsi. Mancini? E' un esempio, rappresenta quello che vogliamo alla Roma. Sa che deve stare concentrato sul campo, poi quando sarà il momento parleremo con lui del nuovo contratto"