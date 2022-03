Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ai microfoni di DAZN ha parlato prima del derby contro la Lazio. "Mourinho è sempre una persona molto genuina, è bello il suo rapporto con i tifosi. Dal primo giorno che abbiamo cominciato questa avventura i tifosi sono accanto alla squadra. Ci caricano molto. Pedro? Mi conoscete un po’ meglio, non mi nascondo mai. Al momento giusto ne parleremo, ma oggi è il giorno del derby e credo non lo sia”.



Più importante vincere il derby o arrivare davanti alla Lazio?

"E' chiaro che un derby è sempre una partita speciale, oggi è una partita importante non solo per i tifosi ma anche per la classifica e dobbiamo portare a casa i tre punti".