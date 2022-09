Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato soffermandosi su tematiche di mercato nel pre-partita del match contro l'Udinese, ai microfoni di Dazn:



Un altro centrale di difesa?

“Non mi piacciono molto le interviste e le conferenze stampa, ho spiegato la nostra strategia venerdì. Il mercato è chiuso e ora dobbiamo concentrarci su queste partite prima della sosta. Sono fiducioso che i risultati arriveranno, sul mercato sono stanco”.



Ha parlato con il procuratore di Zaniolo?

“Mi hanno messo in difficoltà perché Zaniolo ho visto che ha cantato al concerto di Venditti e De Gregori, ora è anche cantante (ride, ndr). Non è mai stato un problema per me, la Roma lo ha tutelato e lui lo sa. L’anno scorso è stata una stagione di ripresa, questa sarà importante per lui. Sul rinnovo ho un patto con l’agente, ma non sarà mai un problema”.