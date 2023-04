Tutte le dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, del general manager della Roma, Tiago Pinto, in occasione del pre partita del match contro il Feyenoord, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.



Due notizie, intanto Dybala in panchina. E’ condizionato dalla paura di farsi male?

“No, questa stagione credo che sia una delle sue migliori degli ultimi anni. E’ lunga, non possiamo dimenticare che è andato al mondiale, quando sente dolore è normale che lo dobbiamo gestire. Oggi lui è qui ed è disponibile.”



Sulla Juventus e la classifica:

“Non so se in Italia usate questa espressione ma devo ridere per non piangere. L’aspetto legale non mi compete parlarne, come uomo di sport se noi abbiamo giocato tre mesi con una classifica che non corrisponde è perché il meccanismo è sbagliato. Oggi però pensiamo alla partita.”