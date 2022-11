Tiago Pinto è intervenuto in conferenza stampa al Foreigner Correspondents’ Club of Japan. Queste le parole del gm giallorosso



Su Mourinho

"La negoziazione con Mourinho è stata facile, anche se la gente non ci crede. È stato convinto dal progetto e dalla città. Lo è stato anche con Dybala e Tammy, non sono persone a cui bastano i soldi".

Sui Friedkin

"Se nel calcio ci fossero più famiglie Friedkin sarebbe meglio, loro hanno la giusta visione e non pensano solo ai guadagni. Abbiamo una giocatrice giapponese in squadra, la squadra sta crescendo moltissimo".