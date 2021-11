Dopo il 4-0 allo Zorya e la qualificazione al turno successivo in Conference League assicurata, la Roma di Josè Mourinho volta pagina e si concentra sulla gara col Torino, in programma domenica 28 alle ore 18. I giallorossi sono quinti a -3 dalla zona Champions e vogliono dare continuità all'ultima vittoria esterna contro il Genoa. All'Olimpico arriva un Torino dal rendimento altalenante: dopo ogni vittoria arriva una sconfitta; la zona europea è a -4, Juric vuole vedere più continuità di risultati e prestazioni.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Torino sarà trasmessa in tv in esclusiva da Dazn; gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Belotti.