'Arrivederci al prossimo anno', o quasi. E' più o meno questa la frase che ha detto Rick Karsdorp alla Roma dopo aver saputo di non essere stato convocato da Mourinho per la gara col Torino. L'esterno olandese ha anticipato il rompete le righe di due giorni rispetto ai compagni perché già certo di non giocare oggi nell'ultima partita prima della sosta per il Mondiale, così ha fatto le valigie ed è partito per le vacanze insieme alla famiglia.



LA SOSTA - Dopo questo turno la Serie A si fermerà fino al 4 gennaio 2023 per il Mondiale in Qatar, al quale Karasdorp non andrà perché non convocato dal ct dell'Olanda van Gaal. Per l'esterno giallorosso sarà un periodo di riflessioni ripensando a quello che è successo con Mourinho: dopo la gara col Sassuolo l'allenatore lo ha attaccato pubblicamente - senza però mai fare il suo nome - svelando anche che gli ha chiesto di andare via a gennaio. Tiago Pinto è già al lavoro per cercare una nuova sistemazione, la Juve ci pensa per sostituire Cuadrado.