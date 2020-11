Continua a dilagare il Coronavirus, colpito anche Francesco Totti. L’ex capitano della Roma è risultato positivo al Covid ed ha anche la febbre: presenta quindi i sintomi del virus.



ANCHE ILARY POSITIVA - Anche la moglie Ilary Blasi ha contratto il virus, ma in maniera asintomatica e senza febbre: sono attimi di apprensione per i familiari e per tutti i tifosi giallorossi.



ARRIVA LA CONFERMA- Tpotti lo scorso 12 ottobre ha perso il papà per il virus: anche la mamma era stata colpita, seppur in forma lieve. La notizia della positività dell'ex numero 10 è stata confermata all'ANSA da una persona vicina all'ex giocatore.