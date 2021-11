La Roma torna su Diogo Dalot. Come si legge sul Corriere dello Sport, in vista del mercato di gennaio il club giallorosso sta trattando col Manchester United il terzino portoghese ex Milan sulla base di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con riscatto fissato a 15 milioni vincolato a un determinato numero di presenze. Dalot, classe 1999, ha il contratto in scadenza a giugno 2023.