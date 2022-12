Il giovane difensore Tripi sta per andare agli sloveni del Mura, squadra che nel novembre del 2021 si è permessa il lusso di battere in casa il Tottenham di Antonio Conte nella fase a gironi della Conference League, per poi perdere in trasferta 5-1. Il giocatore ha dato già il suo assenso, si tratta solo a questo punto di stabilire la formula migliore per accontentare tutte le parti. Il procuratore di Tripi è Vigorelli, con il quale si sta trattando pure il rinnovo di Zaniolo come riporta la Gazzetta dello Sport.