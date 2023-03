L'atteggiamento della panchina della Roma fa discutere. Tra Mourinho e il suo staff i giallorossi hanno collezionato 11 espulsioni. Ieri è stato il turno del preparatore dei portieri Nuno Santos. Il designatore Rocchi è irritato da questi comportamenti. Per questo l'AIA sta meditando di esporsi con una dichiarazione pubblica sull’argomento. Massa è stato elogiato per la gestione dei cartellini nel derby da Rocchi. Per quanto riguarda quello che è successo nella 'pancia' dell'Olimpico nel referto dell’arbitro, che era già negli spogliatoi, non ci sarà nulla per cui possano scattare squalifiche oltre a quelle legate ai provvedimenti disciplinari presi sul campo, ma eventuali segnalazioni da parte degli ispettori federali potrebbero far scattare altre squalifiche.