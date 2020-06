Il primo a farlo è stato Marcus Thuram, attaccante del Gladbach, il primo degli sportivi a unirsi all'indignazione per l'episodio di razzismo che sta segnando l'America, ovvero l'omicidio di George Floyd da parte di un poliziotto che ha scatenato proteste e disordini in tutti gli Stati Uniti. Anche la Roma ha voluto partecipare alla campagna antirazzista di questi giorni. Il club giallorosso ha pubblicato una foto su Twitter che mostra tutti i giocatori in ginocchio prima dell'allenamento di oggi. Assieme al gruppo anche il tecnico Paulo Fonseca.