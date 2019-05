Daniele De Rossi saluta la Roma e i suoi tifosi. Al termine della partita vinta contro il Parma il capitano è restato sul prato dell'Olimpico per prendersi l'abbraccio del suo popolo. Con i compagni di squadra presenti, schierati al centro del campo, alcuni con le famiglie, come Florenzi e Pellegrini, De Rossi ha salutato tutti, compreso i membri dello staff tecnico. Poi lunghi abbracci con Florenzi, Ranieri e Pellegrini, prima di ricevere una targa con il suo numero 16 di fianco a Francesco Totti e Bruno Conti, anche loro visibilmente commossi. Poi, sciarpe al collo, il giro di campo, con una fermata particolare sotto la Curva Sud, il cuore del tifo romanista. Tornato al centro del campo vari inchini verso i diversi settori dello stadio, poi il rientro negli spogliatoi. Una cerimonia poco appariscente ma sentita, di cuore. Proprio come De Rossi.