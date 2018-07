Grazie di tutto @AlissonBecker e in bocca al lupo per la tua nuova avventura pic.twitter.com/9gAcsEvd0a — AS Roma (@OfficialASRoma) 19 luglio 2018

Alisson ceduto al Liverpool a fronte di un corrispettivo fisso di 62,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 10 milioni di euro.



I dettagli https://t.co/aSkLPHf9jU#ASRoma pic.twitter.com/F1m1Z8YQsk — AS Roma (@OfficialASRoma) 19 luglio 2018

'He's one of the world's best'



Jürgen Klopp simply could not pass up the chance to sign @Alissonbecker: https://t.co/gN0qvFl8QO pic.twitter.com/EEZv5MYTGT — Liverpool FC (@LFC) 19 luglio 2018

il club giallorosso ha salutato ilcon un tweet sul proprio profilo ufficiale che recita:il suo nuovo club:Eccoda giocatore dei Reds da parte di Alisson: "Sono veramente felice, un sogno che diventa realtà poter indossare una maglietta così prestigiosa per un club di questa grandezza, abituato a vincere sempre. In termini di vita e carriera,entrare in questo club e in questa famiglia. State certi, darà tutto quello che ho. Salah? Ieri mi ha mandato un messaggio per dirmi: 'Hey, cosa stai aspettando?'. Visto che la trattativa era in stato avanzato, gli ho risposto direttamente: 'Calmati, sto arrivando'. Sono veramente felice di poter giocare con lui, è un grande giocatore e una bella persona con un grande carattere. Stare con queste grandi persone e grandi giocatori ogni giorno è fantastico per me". Poi a Sky: "Posso dire che è una scelta felice mia, della mia famiglia e del mio staff. Ho vissuto grandi momenti a Roma, poi saluterò i tifosi sui miei social. Cosa darò al Liverpool? Il mio cuore, come ho sempre fatto".Ecco il: "Il portiere brasiliano passa al club inglese a fronte di unper bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Alisson, arrivato alla Roma nel luglio del 2016, ha disputato 64 presenze in giallorosso tra campionato e coppe. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro." 62 milioni e mezzo per la società giallorossa, più dieci potenziali di bonus, ma anchenella sua nuova avventura al Liverpool. Ingaggio dunque più che raddoppiato per l'estremo difensore verdeoro.Alisson in questi minuti sta rientrando a Roma per completare le questioni burocratiche e quelle legate al trasloco in Inghilterra, per poi mettersi a disposizione del nuovo tecnico