Nuova cessione per la Roma. La società giallorossa ha annunciato la partenza di Riccardo Calafiori. L'esterno sarà un nuovo giocatore del Basilea. Questo il comunicato:



"L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con il Basilea per il trasferimento a titolo definitivo di Riccardo Calafiori. L’esterno sinistro – classe 2002 – è cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. In giallorosso conta 18 presenze e 1 gol segnato (in Europa League allo Young Boys)



Il Club augura a Riccardo il meglio per la nuova avventura nella Super League svizzera".



CIFRE - La Roma incassa dal club svizzero 1 milione di euro e mantiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Il terzino classe 2002 firma un contratto di 3 anni con opzione per il quarto.