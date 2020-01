Bryan Cristante ha rinnovato!



Bryansi lega allafino al 2024. Il centrocampista, cresciuto nel, passato da, ha firmato con il club giallorosso per altri 4 anni e mezzo, come comunicato dalla società capitolina sul proprio sito.- Queste le parole del classe '95, pronto al rientro dopo un fastidioso infortunio: "Sono contentissimo di aver rinnovato. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati".Queste le parole del direttore sportivo Gianluca Petrachi: "Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma. Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano".