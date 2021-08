Eldor Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma. La notizia ormai nota è stata ufficializzata pochi minuti fa sul sito del club giallorossoIl Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo i diritti sportivi dell’attaccante dal Genoa Cricket and FC SpA, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 17,5 milioni di euro. L’accordo prevede il riconoscimento di bonus variabili, oltre al riconoscimento di una percentuale sull’eventuale eccedenza in caso di futura cessione a titolo definitivo del Calciatore. Con Shomurodov è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026., per il cui arrivo sono stati decisivi i summit e i contatti di queste settimane tra Gabriele Giuffrida e Valerio Giuffrida con la società giallorossa:“La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia e affermarmi in uno dei club più importanti al mondo.e dei compagni”, ha dichiarato il giocatore nella sua prima intervista in giallorosso.in un calcio che già conosce: le sue motivazioni si uniscono a caratteristiche che si sposano con il gioco del nostro allenatore, per questo siamo felici di poter salutare il suo arrivo nel Club”le parole del direttore generale dell’area sportiva,Shomurodov ilasciata recentemente libera da Gonzalo Villar, passato al numero 8Ha firmato direttamente in Portogallo, a Faro, dove è arrivato ieri sera insieme a Cristante dopo aver sostenuto le visite mediche nella capitale nella giornata di sabato. Oggi non si è allenato con la squadra ma lo ha fatto a parte in albergo, proprio in attesa della firma e dell'ufficialità. L'uzbekoEcco le cifre dell'affare: la Roma lo ha acquistato dal Genoail resto diviso in più tranche nei prossimi anni in modo da alleggerire il bilancio.