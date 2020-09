La Roma ha ufficializzato la separazione dall'ex direttore generale Mauro Baldissoni, che aveva assunto l'incarico nell'estate 2013 e che dal gennaio 2019 ha ricoperto pure il ruolo di vicepresidente. "L’ASRoma e Mauro Baldissoni risolvono anticipatamente il proprio rapporto di lavoro. La Società intende ringraziarlo per la sua dedizione instancabile e augurargli il meglio per il suo futuro e quello della sua famiglia", recita la nota del club.



Con l'avvento del nuovo proprietario Dan Friedkin, Baldissoni non era stato confermato nel consiglio di amministrazione, un primo indizio dell'addio consumatosi oggi ufficialmente.