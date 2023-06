Dopo mesi di attesa, è finalmente arrivata l'ufficialità.Ad annunciarlo sono stati la società e lo stesso centrale inglese tramite un post sui propri profili social: "Per me è un onore rinnovare il mio contratto con questo Club così speciale. Voglio raggiungere tanti nuovi traguardi e voglio farlo con questa squadra.Queste le parole di Smalling che per le prossime due stagioni sarà ancora il perno centrale della difesa giallorossa.Il General Manager dell'Area Sportiva,ha commentato: "Chris si è contraddistinto in questi anni non solo per il rendimento sul campo, ma anche per il senso di appartenenza che lo ha portato a legarsi ancora alla Roma. Siamo quindi felici di poter contare sul suo supporto al centro della difesa così come sulla sua leadership all’interno dello spogliatoio, dove rappresenta un esempio positivo per i ragazzi che compongono la nostra rosa".