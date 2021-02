Scalpita per rientrare Nicolò Zaniolo, che potrebbe coronare questo desiderio già durante questa settimana. Nella giornata di oggi infatti il 22 giallorosso avrà un consulto in call conference con il professor Fink, medico che ha svolto la sua seconda operazione dopo l'infortunio in Nazionale.



DOLCE APRILE - Se, come pare, dovesse arrivare parere positivo allora Zaniolo potrebbe tornare a correre a Trigoria già dalla giornata di mercoledì. In questo modo potrebbe tornare a essere a disposizione del tecnico Fonsecaper aprile, così da poter giocare il derby di ritorno e la partita contro l'Inter a San Siro. Tra i suoi obiettivi c'è anche quello di essere a disposizione del ct Mancini per l'Europeo.