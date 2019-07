Secondo quanto riportato dal ​Daily Mail domani la clausola da 30 milioni di Toby Alderweireld scadrà e il prezzo di mercato salirà a 45 milioni. La Roma, che è il club che maggiormente lo ha trattato, dovrà chiudere in fretta o si ritroverà a trattare con cifre superiori con il Tottenham Uno degli obiettivi principali della Roma per quanto riguarda la difesa è Toby Alderweireld , difensore belga del Tottenham . Come riportato dal Daily Telegraph , gli spurs hanno già fissato il prezzo alla scadenza della clausola: per poter arrivare al calciatore dei londinesi serviranno circa 45 milioni di euro. I giallorossi, se vorranno esercitare la clausola di 27 milioni di sterline, avranno tempo fino a giovedì.