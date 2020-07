“Under non gioca perché non è in condizione”. E’ stata questa la giustificazione diper il mancato utilizzo del turco in questo inizio di ritorno al campionato. Ma ci sono anche misteri di mercato presto svelati:, che in quest’ultimo anno in giallorosso ha reso ben al di sotto delle aspettative nonostante l'incoronazione diI fatti quest’anno hanno dimostrato il contrario (appena 2 gol) ma nessuno dimentica il primo anno romanista dell’attaccante. Tra questi il Napoli, che è a un passo dall’accordo con la Roma: (anche) per questo Under non giocherà nemmeno questa sera contro l’Udinese. L’affare, infatti, potrebbe chiudersi già all’inizio della prossima settimana.La trattativa è nata a gennaio e la Roma era partita da una richiesta pre-Covid di 40 milioni.Distanza minima e colmabile anche perché De Laurentiis ha da tempo il sì del giocatore. Gattuso è convinto di poter far rendere Under al massimo e ha individuato in lui il perfetto dopo Callejon. Il turco ha già dato l’ok al trasferimento a fronte diIl suo rapporto con la Roma d’altronde si è incrinato da qualche mese anche a causa della folta concorrenza aumentata dall’arrivo in inverno di Carles Perez. Sarebbe una buona plusvalenza per la Roma visto che Cengiz attualmente a bilancio figura a 7,8 milioni.tra Giuntoli e Fienga per arrivare a un accordo che accontenti tutti. Virtualmente da lunedì Under potrebbe essere già un ex a Roma.che arriverà a parametro zero dopo l'esperienza al Chelsea.