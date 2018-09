Dopo la panchina di San Siro Cengiz Under non abbassa la testa ed è pronto a dire la sua già nella sfida con il Chievo. Il numero 17 romanista ha parlato a Sky Sport in vista della ripresa in campionato. Le sue parole:



“Il mio primo gol in Serie A è servito per farmi conoscere e per rilanciare una Roma in crisi. Adesso voglio il primo gol stagionale per far ripartire la squadra e prepararci al meglio alla supersfida con il Real Madrid. Sono tornato dalla nazionale ancora più carico, adesso il mio cuore è sulla Roma”.