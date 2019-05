Carlo Verdone, attore romano e noto tifoso della Roma, appena arrivato a Bari, dove ha iniziato ieri le riprese del suo nuovo film, intitolato «Si vive una volta sola», ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della stagione della squadra giallorossa. Queste le sue parole:



Si può essere ancora fiduciosi?

«Quando arrivi in semifinale di Champions e poi distruggono la squadra, è impossibile andare lontano. I dirigenti vogliono davvero bene alla Roma o devono realizzare solo affari?». Carlo Verdone, di solito incline alla battuta, é tutt’altro che disponibile alla risata... Ammette: «Non ho mai vissuto un momento così profondamente depressivo insieme agli altri tifosi, così forte, molto dolente. Dovevamo lottare per andare in Champions e invece ci ritroviamo in Europa League... bella soddisfazione». La dirigenza è pesantemente sotto accusa.

«Non si riesceacapire chi prende le decisioni: se il presidente James Pallotta oppure il suo consulente Franco Baldini... Non lo sa nessuno! Non abbiamo punti di riferimento! La confusione è totale».



Insomma uno sfacelo dietro l’altro. Meglio pensare al film, giusto?

«Il film è ambientato tutto a Bari e per due mesi resterò qua, non mi muovo. Torno a fine luglio... - fa un sospiro - e speriamo che a quell’epoca avremo le idee più chiare... Mi è dispiaciuto, però, di non essere allo stadio Olimpico ieri sera, per salutare De Rossi, ma con il cuore ero in tribuna a fare il tifo. Ringrazio sinceramente Daniele per tutto quello che ha fatto: è sempre stato fedele alla squadra, un giocatore serio che meritava più rispetto».