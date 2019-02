Continua il percorso di avvicinamento della Roma al derby di sabato sera contro la Lazio con un nuovo allenamento. Come riportato da LaRoma24 i giallorossi hanno iniziato la seduta in palestra per poi scendere sul campo per svolgere riscaldamento seguito da una fase tattica con partitella finale.



GLI IFNORTUNATI - Under ha eseguito solo terapie, mentre Schick ha lavorato a parte. Per Karsdorp, De Rossi, Kolarov e Manolas lavoro individuale già programmato da tempo.