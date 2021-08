Non solo la reazione scomposta di Diawara alle critiche di un tifoso. Anche Gonzalo Villar è sul mercato e in queste ore sta dando segni di nervosismo verso le richieste di parte della tifoseria che lo spinge ad andarsene per liberare il posto ad un altro centrocampista. ​Lo spagnolo (nel mirino del Napoli) ad un tweet di complimenti di un tifoso ha risposto così: "Non è possibile se dicono che sono una pippa e mi devo levare dal c....", tweet che poi è stato prontamente rimosso dal giocatore che non è nuovo a polemiche social. Qualche giorno ha risposto polemicamente ad un altro tifoso e smentito una notizia di mercato che lo voleva al Sassuolo.