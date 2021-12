Matias Vina, terzino sinistro della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta: "Non è la prima volta che affrontiamo una squadra che sfrutta tanto gli esterni. Credo che in Serie A ci siano diverse squadre che giocano così, ma ci siamo preparati al meglio per la partita di oggi e siamo abituati a partite del genere".