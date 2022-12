L’ultima partita del 2022 riporta il sorriso e qualche preoccupazione in meno. La Roma stravince contro i modesti olandesi del Waalwijk e ritrova pure i gol di Zaniolo e Abraham in attesa di vederli sbloccare anche in gare più probanti. E’ finito (in gol anche El Shaarawy) l’ultimo impegno in Portogallo per la squadra di Mourinho che tornerà ad allenarsi a Trigoria il 26 dicembre in preparazione della sfida del 4 gennaio contro il Bologna.



Promossi: Finalmente i gol. E quindi finalmente Abraham e Zaniolo con quest’ultimo che ha sfiorato la doppietta e mostrato progressi fisici non indifferenti. Passi in avanti pure per Zalewski e Pellegrini. E poi con Rui Patricio c'è decisamente qualche certezza in più.



Bocciati: Stavolta è filato tutto liscio anche se qualche errore a centrocampo (soprattutto di Cristante) ha permesso agli olandesi un paio di situazioni pericolose. Kumbulla ha causato maldestramente un rigore non sfruttato. Prova senza lampi per Celik e Spinazzola, paura per un'entrataccia su Camara.