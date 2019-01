In questa sessione di mercato, nonostante le offerte ricevute, Andrea Belotti non lascerà il Torino. Il West Ham, che negli ultimi giorni si è fatto avanti con sempre maggiore insistenza per avere il Gallo, per il momento dovrà rinunciare al centravanti granata ma la trattativa sembra destinata a essere rimandata alla prossima estate.



Il West Ham non è però l'unica società interessata a Belotti: sulle tracce dell'attaccante bergamasco c'è infatti anche la Roma e, nei prossimi mesi, potrebbe esserci una vera e propria asta tra le due società per il capitano del Torino.