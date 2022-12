Stamattina in molti avranno notato l'assenza di Gini Wijnaldum al momento degli ingressi dei calciatori a Trigoria. Nessun problema però. L'olandese, infatti, sta osservando ancora un periodo di lavoro individuale per recuperare dal grave infortunio alla tibia. Vien da sé che il suo programma è decisamente diverso rispetto a quello di Zaniolo e compagni. Wijnaldum è sbarcato ieri a Roma e domani sarà a Trigoria per svolgere una seduta di potenziamento. Il suo graduale ritorno in gruppo avverrà probabilmente in Portogallo o al ritorno della squadra a Trigoria prima della gara col Bologna. L'obiettivo concreto è mettersi a piena disposizione per metà gennaio o al massimo per la fine del mese