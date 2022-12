Prosegue senza intoppi il recupero di Georginio Wijnaldum. A quattro giorni dal consulto medico che svelerà gli effettivi miglioramenti dopo la frattura alla tibia rimediata in allenamento lo scorso agosto, l'olandese tramite il suo account Instagram ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono in palestra. Aumentati i carichi di lavoro per la gamba destra. Il centrocampista è stato infatti immortalato mentre svolgeva esercizi con diversi macchinari, tra cui la "Leg Press", sollecitando in modo particolare la gamba infortunata.