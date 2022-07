Un’idea e una richiesta di informazioni dopo che i suoi agenti lo hanno proposto a Pinto una settimana fa. La Roma scalda la pista Wilfried Zaha, l’ivoriano attaccante del Crystal Palace che quest’anno ha brillato in Premier League. Dopo l’addio a Guedes (per le alte richieste del Valencia) Pinto ha virato su di lui. Il profilo piace a Mourinho e andrebbe ad aiutare Abraham, ma al momento ogni mossa è congelata dall’affare Zaniolo. Zaha, infatti, arriverebbe solo in caso di addio di Nicolò.



COSTI - Il suo contratto scade nel 2023 e questo aiuterebbe la Roma nella trattativa col Crystal Palace dove l’ivoriano (di passaporto inglese) ha segnato in tutto 73 reti in 386 gare. Non un bomber, ma una spalla in grado di aprire spazi e saltare l’uomo. La sua valutazione è vicina ai 35 milioni. Occhio poi allo stipendio visto che al momento Zaha guadagna circa 7 milioni a stagione. Il Decreto Crescita aiuterebbe come nel caso di Abraham. Il classe 1992 è al Crystal Palace dal 2015 e quest'anno ha messo referto 14 gol in 33 partite di Premier League. Per ora non ci sono offerte, ma solo un interessamento che potrebbe sfociare in qualcosa di più