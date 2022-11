Nicola Zalewski, esterno sinistro della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della premiazione del Golden Boy: "Un'emozione unica essere qui, queste sono giornate indimenticabili che si vivono una volta sola nella vita".



MOU - "Il finale della scorsa stagione è stato molto particolare, mi sono impegnato molto per guadagnarmi il posto, ora devo confermare quanto fatto di buono. Mourinho è come un secondo papà, gli voglio molto bene perché mi tratta come un figlio".



STAGIONE - "Dobbiamo migliorare sotto molti punti di vista. Ieri la partita è stata decisa da un episodio, ora mercoledì possiamo rifarci subito".



SORTEGGIO - "Ogni squadra che affrontiamo sappiamo che è una partita complicata, ma faremo di tutto per mettere in difficoltà i nostri avversari".