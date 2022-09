Tiago Pinto è stato chiaro, "ci incontreremo con Claudio (Vigorelli, l'agente) e troveremo una soluzione". La Roma vuole il rinnovo di contratto per Nicolò Zaniolo, ma la situazione è ben lontana dall'essere definita. Il centrocampista si aspetta un ricco aumento di ingaggio e c'è distanza fra l'offerta da 3 milioni più bonus dei giallorossi e la richiesta di non meno di 5 del giocatore. Sullo sfondo rimane la Juventus e ovviamente l'Inter, interessata in caso di cessione per il 15% sulla futura rivendita da incassare.