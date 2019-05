Nicolò Zaniolo e Roberto Mancini. Il talento romanista e il ct che lo chiamò in nazionale quando ancora non aveva debuttato in serie A saranno tra le personalità presenti martedì 14 maggio presso il Salone d’Onore del Coni. I due riceveranno il premio di cultura sportiva Beppe Viola legato al torneo di calcio giovanile giunto alla trentaseiesima edizione e promosso dall’Associazione Italiana Cultura e Sport. Oltre a Mancini e Zaniolo, come ogni anno tra i premiati figurano importanti personaggi del mondo dello sport e del giornalismo: l’ex segretario generale del Coni ed ex commissario della Figc, Roberto Fabbricini, il presidente della divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, Andrea Montemurro, l’inviato Rai Carlo Paris e Stefano Orsini, responsabile dei servizi sportivi del Tgr Lazio.

"Nel riconoscersi portatore e diffusore di valori come la lealtà, il fair play e la correttezza - le parole del patron Minichino duranre la conferenza di presentazione di oggi - abbiamo deciso di promuovere la campagna di sensibilizzazione Il Beppe Viola dà un calcio al bullismo. Intendiamo mettere a disposizione di tutti gli atleti, dirigenti, genitori e appassionati gli strumenti per respingere questo fenomeno affinché lo sport, e non solo il calcio, possa essere un veicolo per combattere il bullismo"